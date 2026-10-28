Нападающий Гонсалу Рамуш высказался о своем переходе из «ПСЖ» в «Милан» прошлым летом.

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

«Я хотел уйти из "ПСЖ", но в январе уходить всегда сложнее. Это был не лучший вариант, хотя я этого и хотел. Теперь я понимаю лучше. Я уже был на той стадии, когда хотел только одного: уйти. Луис Кампуш дал мне слово, что отпустит меня летом, и сдержал его.

Во время чемпионата мира я был на связи с Жорже Мендешем, и интерес "Милана" стал очевиден. Тренер Рубен Аморим приехал и позвонил мне — это тоже было очень важно. Однажды утром Жорже позвонил и сказал: "Сделка закрыта"», — сказал Рамуш в интервью Canal 11.

Трансфер 25-летнего португальского форварда обошелся итальянскому клубу в рекордные 74 миллиона евро.