«ПСЖ» проявляет предметный интерес к полузащитнику леверкузенского «Байера» Ибрагиму Мазе. Об этом информирует журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Ибрагим Маза globallookpress.com

Французский гранд рассматривает 20-летнего футболиста перед зимним трансферным окном. В парижском клубе видят в хавбеке потенциальную замену Хвиче Кварацхелии. В то же время «Байер» рассчитывает сохранить игрока и продлить с ним контракт, который рассчитан до 2030 года. Немецкий клуб готов повысить зарплату футболисту и считает его будущим лидером команды.

В текущем сезоне Бундеслиги полузащитник сыграл 7 матчей. На его счету 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.