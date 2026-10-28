Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и тольяттинским «Акроном». Ростовчане одержали уверенную победу со счетом 6:1.

Уже на 6-й минуте Роналдо открыл счет и вывел хозяев вперед. На 16-й минуте Даниил Шанталий удвоил преимущество ростовчан. На 22-й минуте Давид Семенчук сделал счет 3:0 в пользу желто-синих. На 46-й минуте Иван Комаров отправил четвертый мяч в ворота гостей.

На 48-й минуте Данила Прохин довел преимущество «Ростова» до пяти голов. На 53-й минуте Арсений Дмитриев отыграл один мяч для «Акрона». Окончательный результат на 91-й минуте установил Олакунле Олусегун.

Статистика матча 12 Удары в створ 3 2 Удары мимо 4 48% Владение мячом 52% 4 Угловые удары 4 15 Фолы 10

«Ростов» набрал 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Команда гарантировала себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Акрон» с 7 очками занимает 2-ю строчку.