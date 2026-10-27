Почётный президент «Баварии» Карл‑Хайнц Румменигге высказал своё мнение по поводу вручения Гарри Кейну «Золотого мяча».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Кейн абсолютно заслуженно выиграл "Золотой мяч". И не только потому, что провёл выдающийся сезон, но и потому, что он воплощает в себе то, что становится всё более редким явлением как в спорте, так и в нашем обществе, — настоящий пример для подражания», — написал Румменигге в соцсети.

С 2023 года 33‑летний Кейн выступает в составе «Баварии», перейдя из лондонского «Тоттенхэма». Для него это первый «Золотой мяч» в карьере.