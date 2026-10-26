В матче 8-го тура французской Лиги 1 « ПСЖ » в родных стенах победил « Лион » со счетом 2:0.
Открыл счет в этой игре Сенни Маюлу на 72-й минуте, а вот точку во встрече поставил Мика Годтс на 84-й минуте.
Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле весь матч и сохранил ворота в неприкосновенности.
Результат матча
ПСЖПариж2:0ЛионЛион
1:0 Сенни Меюлю 72' 2:0 Мика Годтс 84'
ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери (Лукас Эрнандес 65'), Жоау Невеш (Мика Годтс 57'), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш (Лукас Бералдо 81'), Дезире Дуэ (Quentin Ndjantou 81'), Ферран Торрес (Сенни Меюлю 65')
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Феликс Бахер, Закари Атекаме, Халес Мера (Рубен Клюйверт 76'), Эрнест Нуама, Корентин Толиссо (Ноа Нарти 76'), Тайлер Мортон (Remi Himbert 90'), Таннер Тессманн, Жюльен Дюранвиль (Kail Boudache 81')
Жёлтые карточки: Витор Феррейра 31', Магнес Аклиуш 51' — Халес Мера 74', Эрнест Нуама 82'
Благодаря победе «ПСЖ» набрал 17 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» (14) — 5-й.