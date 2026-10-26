В матче 8-го тура французской Лиги 1 « ПСЖ » в родных стенах победил « Лион » со счетом 2:0.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Сенни Маюлу на 72-й минуте, а вот точку во встрече поставил Мика Годтс на 84-й минуте.

Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел на поле весь матч и сохранил ворота в неприкосновенности.

Результат матча ПСЖ Париж 2:0 Лион Лион 1:0 Сенни Меюлю 72' 2:0 Мика Годтс 84' ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Илья Забарный, Вильян Пачо, Уоррен Заир-Эмери ( Лукас Эрнандес 65' ), Жоау Невеш ( Мика Годтс 57' ), Витор Феррейра, Фабиан Руис, Магнес Аклиуш ( Лукас Бералдо 81' ), Дезире Дуэ ( Quentin Ndjantou 81' ), Ферран Торрес ( Сенни Меюлю 65' ) Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Феликс Бахер, Закари Атекаме, Халес Мера ( Рубен Клюйверт 76' ), Эрнест Нуама, Корентин Толиссо ( Ноа Нарти 76' ), Тайлер Мортон ( Remi Himbert 90' ), Таннер Тессманн, Жюльен Дюранвиль ( Kail Boudache 81' ) Жёлтые карточки: Витор Феррейра 31', Магнес Аклиуш 51' — Халес Мера 74', Эрнест Нуама 82'

Статистика матча 10 Удары в створ 5 5 Удары мимо 1 68 Владение мячом 32 7 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 8 Фолы 14

Благодаря победе «ПСЖ» набрал 17 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» (14) — 5-й.