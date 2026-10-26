Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Барселоной» со счетом 2:1 на стадионе «Камп Ноу».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Если после сегодняшней победы мы проиграем на "Эль-Сардинеро", это не будет иметь значения, потому что "Реал" играет не для того, чтобы победить на "Камп Ноу", а чтобы выиграть чемпионат», — приводит слова Моуринью Marca.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» занимает третье место. Мадридский клуб набрал 24 очка и отстает от лидирующей «Барселоны» на три балла. В следующем туре испанской Примеры «Реал» 1 ноября сыграет на выезде против «Расинга» из Сантандера. «Барселона» отправится в гости к «Эспаньолу».