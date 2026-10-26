Легенда мирового футбола Лионель Месси не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 2026 года, пишет издание The Touchline.

Лионель Месси globallookpress.com

Сегодня, 26 октября, в Лондоне, в театре «Палладиум», состоится 70-я церемония вручения главной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотого мяча» за сезон-2025/2026 в 23:00 (мск).

Впервые премию вручат за пределами Франции. Выбор Лондона обусловлен тем, что первым обладателем «Золотого мяча» в 1956 году стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.

На престижную награду претендуют 30 футболистов, среди которых Гарри Кейн («Бавария»), Ламин Ямаль («Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами») и другие.