«Ливерпуль» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:0 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд». В этой игре мерсисайдцы показали второй самый низкий результат по владению мячом в победных домашних матчах АПЛ за всю историю сбора статистики. Об этом сообщает портал Opta Sport.

«Ливерпуль» владел мячом 35,6% времени. Статистики ведут этот учёт с сезона-2003/2004. Меньше контроля над мячом в победной игре на «Энфилде» команда показывала только в ноябре 2010 года. Тогда в матче с «Челси» показатель составил 35,3%. Встреча также закончилась со счётом 2:0.

«Ливерпуль» набрал 15 очков за восемь матчей и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» имеет в активе 16 очков и располагается на третьей строчке.