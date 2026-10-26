В матче 9-го тура турецкой Суперлиги « Галатасарай » в родных стенах переиграл « Фенербахче » со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Виктор Осимхен, который забивал на 29-й и 44-й минутах. За гостей же отличился Ирфан Кахведжи на 62-й минуте.
Отметим, что россиянин Алексей Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая», провел 80 минут и не смог отметиться результативными действиями.
Результат матча
ГалатасарайСтамбул2:1ФенербахчеСтамбул
1:0 Виктор Осимхен 29' 2:0 Виктор Осимхен 44' 2:1 Ирфан Кавечи 62'
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс (Эрен Эврен Эльмалы 80'), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Юнус Акгюн (Габриэл Сара 80'), Виктор Осимхен (Уилфрид Синго 88'), Aleksey Batrakov (Лерой Зане 80'), Baris Alper Yilmaz (Рафаэл Леау 64')
Фенербахче: Эдерсон, Арчи Браун, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Ирфан Кавечи (Мерт Хакан Яндаш 78'), Мэйсон Гринвуд (Керем Актюркоглу 55'), Н’Голо Канте (Ведат Мурики 83'), Маттео Гюэндузи, Левент Мерджан (Коджо Пепра Оппонг 56'), Ромелу Лукаку, Огуз Айдын (Нене Доргелес 78')
Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 19', Рафаэл Леау 89' — Ирфан Кавечи 10', Милан Шкриньяр 11', Н’Голо Канте 31', Нелсон Семеду 54', Арчи Браун 90+1'
«Галатасарай» набрал 22 очка и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице, «Фенербахче» (16) — 5-й.