В матче 9-го тура турецкой Суперлиги « Галатасарай » в родных стенах переиграл « Фенербахче » со счетом 2:1.

Алексей Батраков globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Виктор Осимхен, который забивал на 29-й и 44-й минутах. За гостей же отличился Ирфан Кахведжи на 62-й минуте.

Отметим, что россиянин Алексей Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая», провел 80 минут и не смог отметиться результативными действиями.

Результат матча Галатасарай Стамбул 2:1 Фенербахче Стамбул 1:0 Виктор Осимхен 29' 2:0 Виктор Осимхен 44' 2:1 Ирфан Кавечи 62' Галатасарай: Угурджан Чакыр, Давинсон Санчес, Абдюлькерим Бардакджи, Исмаил Якобс ( Эрен Эврен Эльмалы 80' ), Роланд Шаллаи, Лукас Торрейра, Марио Лемина, Юнус Акгюн ( Габриэл Сара 80' ), Виктор Осимхен ( Уилфрид Синго 88' ), Aleksey Batrakov ( Лерой Зане 80' ), Baris Alper Yilmaz ( Рафаэл Леау 64' ) Фенербахче: Эдерсон, Арчи Браун, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Ирфан Кавечи ( Мерт Хакан Яндаш 78' ), Мэйсон Гринвуд ( Керем Актюркоглу 55' ), Н’Голо Канте ( Ведат Мурики 83' ), Маттео Гюэндузи, Левент Мерджан ( Коджо Пепра Оппонг 56' ), Ромелу Лукаку, Огуз Айдын ( Нене Доргелес 78' ) Жёлтые карточки: Давинсон Санчес 19', Рафаэл Леау 89' — Ирфан Кавечи 10', Милан Шкриньяр 11', Н’Голо Канте 31', Нелсон Семеду 54', Арчи Браун 90+1'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 12 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 9 Угловые удары 4 4 Офсайды 1 9 Фолы 18

«Галатасарай» набрал 22 очка и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице, «Фенербахче» (16) — 5-й.