Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в 12‑м туре Российской Премьер‑лиги.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Мы были в разных условиях. Если бы "Спартак" забил на первой минуте, вряд ли бы говорили, что зря матч перенесли на 10 минут. Нам сказали, что "Спартак" первые минуты просыпает. Хорошо, что так получилось. Нужно было их встряхнуть, поэтому мы их прессинговали. Матчи со "Спартаком" — одна и та же мотивация. Такой настрой для нас не что-то новое. К игрокам "Спартака" у меня нет вопросов. После нашего гола соперник захотел отыграться. Уже в тот момент играли по-другому после первого гола. Каких-то слабостей у "Спартака" нет. Это качественная команда», — сказал Глебов «Чемпионату».

Глебов открыл счет в этой игре уже на первой минуте. Для 20-летнего полузащитника это второй мяч в чемпионате.