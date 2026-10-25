Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов остался недоволен качеством игры своей команды в 12‑м туре Российской Премьер‑лиги с «Ростовом» (0:2).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Многое не получилось, надо признать. К сожалению для нас, матч был очень плохим с нашей стороны и по качеству, и по содержанию. Мы подстроились под соперника в ведении единоборств, не навязали свою игру. Организация игры в атаке не получилась — мы свалились на вертикальный футбол, на верховые передачи.

Нужно было держать уровень единоборств, плотности, компактности — уплотнять среднюю линию, фланги. Но мы давали сопернику проводить встречные атаки: это один из факторов поражения. Но если что‑то не получается, надо терпеть и верить, предлагать определённые вещи. Я разочарован матчем, и от лица команды приносим извинения всем болельщикам.

Мы сами не сыграли в свою силу — это наша общая ответственность. Мы единственные, кто до сих пор не сыграл целостным составом. Но такие матчи необходимо проводить ответственно в ключевых моментах и показать своё лицо», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас железнодорожники с 11 очками идут на 13‑й строчке в чемпионате России и в 13‑м туре дома сыграют со «Спартаком».