Лидер московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что все в команде расстроены результатом игры 12‑го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Хочется сказать, что мы расстроены результатом. Мы провели матч довольно грамотно. Но пропустили голы в первом тайме — они не позволили нам выиграть. Я занимаю те позиции, о которых меня просит тренер, и стараюсь помогать в построении атаки.

Что касается вратарей в "Спартаке" — мы уверены в каждом из них. Они важная часть команды. Мы всегда согласны с решением тренера и никак его не комментируем», — цитирует Барко «Матч ТВ».

Это поражение опустило «Спартак» на 5‑е место в таблице РПЛ: у команды 23 очка после 12 матчей. В 13‑м туре красно‑белые отправятся в гости к «Локомотиву».