Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес принёс извинения болельщикам клуба за свои высказывания о желании сменить команду. Аргентинец признал, что допустил ошибку, и подчеркнул, что теперь намерен сосредоточиться на игре и предстоящих задачах.

Хулиан Альварес globallookpress.com

После матча 10-го тура Ла Лиги против «Депортиво», в котором «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу аргентинца, футболист прокомментировал ситуацию и обратился к поклонникам команды.

«Прежде всего я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за свои слова на чемпионате мира. Это была ошибка, учитывая то, как я их произнёс, и время, когда я их произнёс.

Я понимаю их гнев, на их месте я бы тоже разозлился, особенно учитывая то, как они всегда меня поддерживали. В последние несколько недель они проявляли невероятное великодушие.

Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучше. Они поддерживали меня всё это время, и теперь я должен усердно работать, потому что впереди у нас много важных дел», — заявил Альварес.