27 июня в канадском Ванкувере состоится матч 3-го тура чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Бельгии. Старт поединка в 06:00 мск. В этом анонсе расскажем, где смотреть игру.

Сборная Бельгии неожиданно оказалась вне числа лидеров квартета G. Команда имеет 2 очка и занимает третье место в таблице. Пока что «красные дьяволы» не проходят в плей-офф даже с третьей позиции, поэтому для исправления ситуации им нужно побеждать, а лучше всего с крупным счетом.

Новая Зеландия хоть и аутсайдер, но уже показала, что умеет доставлять соперникам проблем. Команда забила 3 мяча в двух поединках. Набрав 1 очко, новозеландцы все еще имеют шансы на плей-офф. Так что «Олл Уайтс» есть за что бороться.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, ждет ли Новую Зеландию разгром. Здесь можно посмотреть ставки на тотал.

Коэффициенты букмекеров: 16.0 — победит Новая Зеландия, 7.60 — будет ничья, 1.20 — победит Бельгия.

Искусственный интеллект уверен, что победу одержит Бельгия со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Новая Зеландия — Бельгия смотрите на сайте LiveCup.Run.