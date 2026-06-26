Шакил ван Перси, сын бывшего нападающего «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робина ван Перси, намерен сменить спортивное гражданство и начать выступления за национальную команду Марокко.

Робин ван Перси globallookpress.com

Как сообщает ZoneFRMF, 19-летний футболист «Фейеноорда» уже уведомил своё окружение о желании представлять марокканскую сборную вместо Нидерландов. Выбор связан с происхождением матери игрока — у неё есть марокканские корни, что позволяет Шакилу претендовать на вызов в команду.

В минувшем сезоне ван Перси-младший дебютировал в чемпионате Нидерландов за «Фейеноорд». В составе роттердамского клуба он провёл три матча и забил два гола. По итогам сезона команда заняла второе место в национальном первенстве.