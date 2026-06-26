26 июня в группе D сыграют сборные Турции и США в рамках поединка 3-го тура чемпионата мира. Начало игры в 05:00 мск. Где и как смотреть матч? Об этом рассказывает далее в анонсе.

Для Турции это последний матч на турнире. Команда Винченцо Монтеллы вопреки ожиданиям не смогла показать достойную игру. Как результат — два поражения и нулевые шансы выйти из группы.

США имеют 6 очков. Таким образом, хозяева мундиаля уже обеспечили себе выход в плей-офф. Для них эта игра лишь формальность. Однако эксперты считают, что американцы пойдут вперед и будут играть на победу. Узнаем, так ли это.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что США не будут пасти задних, несмотря на то, что уже прошли в плей-офф. О том, будет ли матч результативным, они рассказали в этом прогнозе.

Коэффициенты букмекеров: 3.95 — победа Турции, 4.30 — ничья, 1.85 — победа США.

Прогноз от ИИ: матч закончится вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Турция — США смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Турция — США в подробном онлайн-репортаже.