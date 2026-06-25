прогноз на призрачный шанс Турции зацепиться за плей-офф ЧМ-2026, ставка за 1.83

26 июня в рамках третьего тура группы D ЧМ-2026 сыграют Турция и США. Начало встречи — в 05:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Турция

Турнирное положение: Турция фактически завершила свое выступление на чемпионате мира уже после двух поединков, не набрав ни одного очка.

Команда сохраняет призрачные шансы пробиться в 1/16 финала, ведь даже в случае победы может не занять третье место, которое занимает Парагвай с тремя баллами и лучшей разницей мячей.

Последние матчи: в своём предыдущем поединке сборная потерпела поражение от того же Парагвая с минимальным счётом 0:1, хотя тот почти весь второй тайм играл вдесятером.

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Ранее в первом туре группового раунда североамериканского мундиаля коллектив также остался ни с чем, неожиданно проиграв Австралии с результатом 0:2.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Акгюн, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, о которых говорилось выше, Турция проиграла после четырех побед кряду.

Выступление сборной на мировом форуме сулит ей плохие шансы на победу в грядущей игре, тем более когда речь идёт о дуэли против хозяев турнира, которые дома демонстрируют высокий класс.

Команда до сих пор не забивала на ЧМ-2026.

США

Турнирное положение: США уже обеспечили себе путёвку в плей-офф, и теперь вопрос лишь в том, с какого места в группе она выйдет.

Команда на три очка опережает вторую в таблице Австралию и третий в квартете Парагвай, а также на шесть пунктов своего нынешнего соперника, осевшего на дне.

Последние матчи: «Звёздно-полосатые» оформили участие в 1/16 финала мирового форума после того, как в прошлом туре обыграли Австралию (2:0).

При этом сборная мощно и стартовала на домашнем мундиале, когда попросту не оставила шансов Парагваю, разгромив его с результатом 4:1.

Не сыграют: травмирован — Ролдан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах — контрольными и официальными — США выиграли три раза лишь при одном поражении.

Даже без учёта данной формы африканской сборной она выглядит очевидным фаворитом игры, поскольку явно сильнее соперника, поэтому тут для неё важно не допустить его недооценки.

Фоларин Балоган — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Турция — США Букмекерские коэффициенты на матч Турция — США: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Турции забивали меньше трех голов

в двух последних матчах Турция не забивала

в трех из четырех последних матчей США забивали больше одного гола.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья — в 4.25, успех Турции — в 3.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева турнира забивали минимум два мяча. Так было и в двух из трех последних поединков этих команд.

При этом если учесть, что Турция пропустила сразу два мяча от явно уступающей их сопернику Австралии, то вряд ли ей удастся пропустить меньше от американцев.

1.83 Тотал США больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Турция — США позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал США больше 1,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито минимум четыре гола, поскольку такой сценарий реализовался в четырех из семи последних матчей хозяев мундиаля, при этом риск можно подстраховать азиатским тоталом.

1.95 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Турция — США принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.95

Прогноз на исход

В еще одном прогнозе на матч рассматриваем варианты исхода. Ставка — 2.50.