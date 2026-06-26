Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла подвел итоги выступления команды на ЧМ-2026 после победы в матче 3-го тура против США (3:2).

Винченцо Монтелла globallookpress.com

«Сегодняшняя победа равносильна тысяче побед. В первом матче с австралийцами мяч мог попасть в ворота, отскочив от штанги, но этого не произошло. Во втором матче с Парагваем было то же самое. Такова суть футбола… Могло быть и по‑другому, но так сложилось.

Я не считаю, что мои футболисты когда‑либо заслуживали столь резкой критики. Поэтому я рад, что они одержали эту победу.

Тренировочный сбор перед турниром? У нас были не идеальные условия, но нам пришлось мгновенно адаптироваться. Если бы мы отобрались на чемпионат мира в ноябре, все было бы иначе. Мы вышли на турнир весной. Казалось невозможным организовать эти мероприятия в такие короткие сроки. Нам пришлось мгновенно адаптироваться. Никто не мог изменить место проведения тренировочного сбора из‑за ограниченного времени.

Наша команда испытывала сильное давление и трудности. Несмотря на это, они хорошо справились. Я не психолог и не имею соответствующей подготовки, но старался вести себя с игроками как психолог. В будущем в психологе не будет необходимости. Команда показала, насколько у игроков сильный характер», — приводит слова Монтеллы Haber7.

Сборная Турции набрала три очка, заняла четвертое место в группе B и завершила свое выступление на ЧМ-2026. Из данного квартета в плей-офф вышли сборные США и Австралии, Парагвай по-прежнему имеет шанс квалифицироваться в 1/16 финала турнира.