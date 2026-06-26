Экс-футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о перспективах сборной США после поражения от Турции в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026.

Сборная США globallookpress.com

Испанец отметил, что неудача стала первой для американской команды на домашнем мировом первенстве, однако не должна оказать серьёзного влияния на её дальнейшее выступление.

«Для сборной США это первое поражение на домашнем чемпионате мира, поэтому можно сказать, что их мечта немного пошатнулась. Но я не думаю, что этот результат сильно скажется на уверенности команды. Вся страна поддерживает своих футболистов, поэтому они продолжат двигаться вперёд и сохранят веру в собственные силы», — заявил Мата ВВС.

Несмотря на поражение со счётом 2:3, команда Маурисио Почеттино завершила групповой этап на первом месте и вышла в 1/16 финала ЧМ-2026.