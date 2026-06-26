Бразильский полузащитник Каземиро продолжит карьеру в MLS. По информации инсайдера Николо Скиры, хавбек стал игроком «Интер Майами».

Сообщается, что все детали сделки уже согласованы. 34-летний футболист присоединился к американскому клубу в статусе свободного агента и подписал соглашение до декабря 2028 года. Ради перехода в команду, где выступает Лионель Месси, Каземиро якобы отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, а также отклонил варианты от трёх европейских клубов.

Последним клубом бразильца был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2022 по 2025 год.

В минувшем сезоне АПЛ Каземиро провёл 34 матча, отметился девятью забитыми мячами и отдал две результативные передачи.