Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал выступление своей команды на ЧМ-2026.

Арда Гюлер globallookpress.com

«Я сыграл плохо. Никто из нас не сыграл хорошо. Что бы критики ни говорили, они правы. Мы сыграли плохо и выбыли из турнира. Надеюсь, впредь мы сможем это исправить. Перед матчем с США говорили, что у меня низкий моральный дух. Я открыт для критики. Вся критика справедлива», — приводит слова Гюлера The Touchline.

Сборная Турции набрала три очка, заняла четвертое место в группе B и завершила свое выступление на ЧМ-2026. Из данного квартета в плей-офф вышли сборные США и Австралии, Парагвай по-прежнему имеет шанс квалифицироваться в 1/16 финала турнира.