Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года против сборной Сенегала.

Грэм Арнольд globallookpress.com

«В первых двух матчах мы отлично играли на протяжении 60–70 минут, но потом допускали несколько ошибок. Мы играли против двух лучших команд мира. Теперь нам остался всего один матч. Это наш шанс сделать что-то особенное для Ирака. Это войдет в историю, ведь Ирак еще ни разу не набирал очков.

Нам нечего терять, но есть что приобрести. Мы хотим, чтобы наши семьи, друзья и болельщики гордились нами. Болельщики в Ираке просто фантастические. Они футбольные фанатики», — приводит слова Арнольда официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Сенегала и Ирака состоится сегодня, 26-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы национальных команд — тут.

После двух туров сборная Сенегала занимает 3-е место в группе I без набранных очков. Ирак располагается на последней 4-й позиции, также не набрав ни одного балла.