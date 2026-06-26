Сборные Сенегала и Ирака опубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Садио Мане — нападающий сборной Сенегала globallookpress.com

Сенегал: Дио, Ньякате, Сек, Якобс, Диатта, Гейе, Камара, Диарра, Сарр, Мане, Мбайе.

Ирак: Басил, Хашем, Доски, Путрос, Сулака, Икбаль, Аль-Аммари, Байеш, Аль-Хамади, Касем, Джасим.

Матч между этими сборными стартует сегодня, 26-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После двух туров сборная Сенегала занимает 3-е место в группе I без набранных очков. Ирак располагается на последней 4-й позиции, также не набрав ни одного балла.