Полузащитник «Комо» Николас Пас может уже этим летом вновь стать футболистом мадридского «Реала». Как сообщает El Chiringuito, руководство «сливочных» уведомило 21-летнего аргентинца о намерении воспользоваться пунктом обратного выкупа, предусмотренным при его переходе в итальянский клуб.

Николас Пас globallookpress.com

В мадридском клубе внимательно следили за прогрессом своего воспитанника на протяжении сезона и остались довольны его развитием. В связи с этим «Реал» готов вернуть одного из самых талантливых молодых игроков, покинувших академию клуба в последние годы.

Однако окончательное решение во многом будет зависеть от самого футболиста. Если Пас сочтёт, что ему необходима регулярная игровая практика и дальнейшее развитие в Серии А, он может предпочесть остаться в «Комо». В таком случае итальянский клуб получит возможность начать переговоры о полном выкупе прав на аргентинца.

В ближайшие недели стороны должны определиться с будущим аргентинца, который считается одним из самых перспективных футболистов своего поколения.