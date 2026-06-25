Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ высказался о предстоящем матче против Кюрасао в третьем круге ЧМ-2026.

«Ключевым фактором станет наша способность продемонстрировать тот же уровень самоотдачи, тот же настрой и ту же интенсивность, которые мы показали в матчах с Эквадором (1:0) и Германией (1:2). Если мы отнесёмся к сопернику с уважением, думаю, у нас будут хорошие шансы пройти в следующий раунд. У нас было время оправиться после поражения от Германии. Команда в хорошем настроении. Игроки знают, что они близки к историческому выходу в плей-офф чемпионата мира», — приводит слова Фаэ официальный сайт ФИФА.

Матч Кюрасао — Кот-д'Ивуар состоится сегодня, 25 июня, начало — в 23:00 мск.