Сборная Панамы потерпела поражение от команды Хорватии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Панама — Хорватия globallookpress.com

Единственный мяч был забит на 54-й минуте — Марко Пашалич на правом фланге здорово отыгрался со Снанишичем, далее Йосип прострелил во вратарскую, а Анте Будимир практически без помех замкнул дальнюю штангу.

Результат матча Панама Панама 0:1 Хорватия Загреб 0:1 Анте Будимир 54' Панама: Орландо Москера, Микаэль Мурильо, Хосе Кордоба, Сесар Блэкман ( Эрик Дэвис 90' ), Андрес Андраде, Кристиан Мартинес, Карлос Харви, Эдгар Барсенас ( Томас Родригес 90' ), Хосе Луис Родригес, Хосе Фахардо ( Асариас Лондоньо 83' ), Jiovany Ramos ( Сесилио Ватерман 77' ) Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол ( Андрей Крамарич 45' ), Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Иван Перишич, Мартин Батурина, Марко Пашалич ( Petar Sucic 72' ), Матео Ковачич ( Лука Сучич 72' ), Лука Модрич ( Марио Пашалич 81' ), Петар Муса ( Анте Будимир 45' ) Жёлтые карточки: Эдгар Барсенас 61' — Petar Sucic 90+2'

Статистика матча 1 Удары в створ 2 5 Удары мимо 3 42 Владение мячом 58 7 Угловые удары 2 1 Офсайды 2 19 Фолы 12

После этого матча Хорватия набрала 3 очка и занимает 3-е место в группе L. У команд Англии и Ганы по 4 очка, у сборной Панамы 0 баллов и нет шансов на выход из группы.

В 3-м туре Панама встретится с командой Англии, а хорваты сыграют с Ганой. Оба матча пройдут 28 июня.