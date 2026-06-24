Сборная Панамы потерпела поражение от команды Хорватии (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Единственный мяч был забит на 54-й минуте — Марко Пашалич на правом фланге здорово отыгрался со Снанишичем, далее Йосип прострелил во вратарскую, а Анте Будимир практически без помех замкнул дальнюю штангу.
Результат матча
ПанамаПанама0:1ХорватияЗагреб
0:1 Анте Будимир 54'
Панама: Орландо Москера, Микаэль Мурильо, Хосе Кордоба, Сесар Блэкман (Эрик Дэвис 90'), Андрес Андраде, Кристиан Мартинес, Карлос Харви, Эдгар Барсенас (Томас Родригес 90'), Хосе Луис Родригес, Хосе Фахардо (Асариас Лондоньо 83'), Jiovany Ramos (Сесилио Ватерман 77')
Хорватия: Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол (Андрей Крамарич 45'), Марин Понграчич, Йосип Шутало, Йосип Штанишич, Иван Перишич, Мартин Батурина, Марко Пашалич (Petar Sucic 72'), Матео Ковачич (Лука Сучич 72'), Лука Модрич (Марио Пашалич 81'), Петар Муса (Анте Будимир 45')
Жёлтые карточки: Эдгар Барсенас 61' — Petar Sucic 90+2'
После этого матча Хорватия набрала 3 очка и занимает 3-е место в группе L. У команд Англии и Ганы по 4 очка, у сборной Панамы 0 баллов и нет шансов на выход из группы.
В 3-м туре Панама встретится с командой Англии, а хорваты сыграют с Ганой. Оба матча пройдут 28 июня.