Стали известны стартовые составы сборных Испании и Саудовской Аравии на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

Испания: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Порро, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль, Баэна.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Харби, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джуваир, Аль-Давсари, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан.

Матч между этими сборными состоится сегодня, 21-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 1-го тура сборная Испании занимает 3-е место в группе Н с одним очком в активе. Саудовская Аравия — на 2-й строчке с тем же количеством баллов.