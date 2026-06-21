Сборная Эквадора сыграет со сборной Кюрасао на чемпионата мира. Команды встретятся 21 июня в американском Канзасе. Старт игры в 03:00 мск. Где смотреть поединок и как это сделать? Об этом расскажем в нашем анонсе.

После поражения в первом туре от Кот-д'Ивуара сборная Эквадора имеет хорошую возможность наверстать упущенное. «Триколоров» устроит только победа, поскольку только она позволит команде продолжить борьбу за плей-офф.

Кюрасао подтвердила статус аутсайдера группы, проиграв 1:7 Германии. Такая разница голов усложнила команде и без того сложную ситуацию. Но вряд ли новичок ЧМ сильно расстроится вылету. Попадание на мундиаль для подопечных Дика Адвоката уже большое достижение. Так что сегодня переживать стоит именно Эквадору.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru вышло два прогноза к этому матчу. В одном редакция предлагает ставку на исход за 2.03. Здесь эксперты сделали прогноз на тотал встречи.

Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.14 — победит Эквадор, 9.00 — будет ничья, 24.0 — победит Кюрасао.

Прогноз ИИ: матч закончится уверенной победой Эквадора со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эквадор — Кюрасао смотрите на сайте LiveCup.Run.