Во втором туре группы Е чемпионата мира состоится встреча сборных Германии и Кот-д'Ивуара. Команды сыграют 20 июня в 23:00 мск в Торонто. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть матч.

Германия в прошлом туре не оставила мокрого места от Кюрасао. Бундестим разгромила соперника 7:1, тем самым создав себе внушительную разницу голов. Кот-д'Ивуар также набрал 3 очка. Команда минимально, но все же обыграла Эквадор.

Германия безусловно фаворит группы и этого поединка. Тем не менее Кот-д'Ивуар будет явно сильнее Кюрасао. Африканцы вполне могут постараться добыть ничью. Смогут ли немцы продлить свою серию побед до 11 матчей или же вопрос о выходе в плей-офф останется открытым?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.45.

Котировки букмекеров: Германия — фаворит за 1.50, на победу Кот-д'Ивуара ставки принимаются за 6.20, на ничью — за 4.90.

Согласно прогнозу ИИ, команды не выявят победителя, сыграв вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Кот-д'Ивуар смотрите на сайте LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Германия — Кот-д’Ивуар в подробном онлайн-репортаже.