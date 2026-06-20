Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал волну критики, которая обрушилась на Криштиану Роналду после стартового матча команды на чемпионате мира 2026 года против ДР Конго.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам футболиста, внимание общественности сосредоточено не только на легендарном форварде, но и на всей национальной команде, которая после ничьей оказалась под пристальным взглядом болельщиков и экспертов.

«Критика касается не одного игрока. Да, Криштиану всегда находится в центре внимания, но сейчас под давлением находится вся команда. Не вижу в этом ничего необычного. Так было всегда, и, думаю, так будет продолжаться в будущем», — приводит слова Диаша издание AS.

Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира португальцы не смогли добиться победы в поединке с ДР Конго. Встреча завершилась со счётом 1:1, а Роналду провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Во втором матче турнира сборная Португалии встретится с Узбекистаном.