Бразильский полузащитник Каземиро продолжит карьеру в американском «Интер Майами», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже достигли устного соглашения и урегулировали все ключевые формальности, поэтому в ближайшее время ожидается подписание официального договора и презентация игрока. Отмечается, что ключевым фактором в принятии решения стало желание самого Каземиро выступать в одной команде с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

Ранее «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил уход опытного хавбека, который в минувшем сезоне-2025/2026 провел за манкунианцев 34 матча в английской Премьер-лиге, отметившись девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.