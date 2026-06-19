Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин раскритиковал Криштиану Роналду после матча между сборными Португалии и ДР Конго на ЧМ-2026. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Роналду 90 минут матча с ДР Конго простоял руки в боки. Успешны только те звезды, которые работают. От Криштиану сыпались только претензии, он просто антипод Месси. Ни одного полезного действия, только ходит и красуется собой. При этом очень тонкий момент — забивай Роналду свои два момента, кто бы ему что сказал? Поди и убери такую звезду, которая приносит пользу. Но этого не произошло.

Будет интересно посмотреть, дадут ли Криштиану шанс дальше. Что тяжело для звезд — пристальный уровень внимания, и, как следствие, хейт в случае неудач. Все признанные примы понимают, что нельзя упасть в грязь лицом, им нужно тащить свою команду», — цитирует Гришина «Матч ТВ».