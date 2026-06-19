Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, какого игрока хотел бы увидеть в составе каталонского клуба в ближайшем будущем.

В интервью RAC1 испанский хавбек без раздумий назвал нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Именно аргентинский форвард, по мнению Гави, мог бы усилить команду.

«Барселона» давно проявляет интерес к Альваресу и пыталась договориться о его переходе с «матрасниками», однако сторонам пока не удалось прийти к соглашению. При этом в СМИ появлялась информация о возможном интересе к футболисту со стороны лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне Альварес выступал за «Атлетико» в чемпионате Испании. На его счету 29 матчей, восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.