Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо поделился своими мыслями о матче своей команды против Панамы в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026, который завершился со счетом 1:0 в пользу Ганы.

Антуан Семеньо globallookpress.com

«90+5-я минута… Я даже не знаю, как описать эти эмоции. Мы все почувствовали огромное облегчение, потому что понимали, насколько важна для нас эта игра, и потому что она придала нам уверенности перед следующей. Я очень рад сказать, что мы одержали победу, но мы не можем сбавлять обороты. Впереди у нас две важные игры и серьёзные испытания», — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

Победный гол на 90+5-й минуте забил полузащитник Калеб Йиренки. В следующих турах группового этапа сборная Ганы сыграет с Англией 23 июня и Хорватией 28 июня.