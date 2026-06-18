Каталонская спортивная газета Mundo Deportivo опубликовала комментарий бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдо с признанием в том, что Лионель Месси — лучших игрок всех времен.

Лионель Месси globallookpress.com

Стало известно, что комментарий бразильца может оказаться фейком. Об этом заявило издание A Bola.

Позже статья Mundo Deportivo была удалена. При этом, слова бразильца Роналдо уже фигурировали в интернете еще до публикации в каталонской газете.

Ранее таким же образом завирусился комментарий бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, в котором немец якобы раскритиковал паузы на водопой во время чемпионата мира.

Напомним, что Лионель Месси оформил хет-трик в составе сборной Аргентины в 1-м матче группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).