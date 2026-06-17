Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо высказался о хет-трике нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Лионель Месси — нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

«Пора миру перестать уклоняться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен. Он продолжает проявлять себя в каждом сезоне и на чемпионате мира, и при этом до сих пор у людей остаются сомнения на его счет. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда останется в книгах истории.

Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и то, что их бьет именно этот человек, ни одного футбольного фаната не удивляет. К тому же Аргентина — действующий победитель чемпионата мира», — сказал Роналдо A Bola.

В следующем поединке группового этапа ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Австрии 22-го июня в 20:00 мск.