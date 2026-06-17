Сборная Аргентины одержала победу над командой Алжира (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Аргентина — Алжир
Аргентина — Алжир globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Де Пауль из центра поля сделал длинный пас вперёд, Месси рванул в свободную зону и с радиуса штрафной пробил с левой в верхний угол — мяч от рук Зидана влетел в сетку.

На 60-й минуте Мак Аллистер забрал подбор возле штрафной Алжира и плотно пробил низом. Зидан неудачно отбил перед собой, а Месси успел на отскок и аккуратно отправил мяч в нижний угол.

На 76-й минуте Лионель Месси разогнал атаку и сделал пас на левый фланг, Николас Гонсалес подключился и вернул обратно в центр, Месси убрал под левую и пробил в нижний угол ворот — Зидан не дотянулся.

Результат матча

АргентинаБуэнос-АйресАргентина3:0АлжирАлжирАлжир
1:0 Лионель Месси 17' 2:0 Лионель Месси 60' 3:0 Лионель Месси 76'
Аргентина:  Дамиан Эмилиано Мартинес,  Гонсало Монтьель (Науэль Молина 45'),  Кристиан Ромеро (Николас Отаменди 80'),  Лисандро Мартинес,  Факундо Медина,  Родриго Де Пауль,  Алексис Мак Аллистер,  Энцо Фернандес,  Тьяго Альмада (Хулиан Альварес 55'),  Лионель Месси (Нико Пас 80'),  Лаутаро Мартинес (Николас Гонсалес 55')
Алжир:  Лука Зидан,  Райан Айт Нури,  Рами Бенсебаини,  Айсса Манди,  Набиль Бенталеб (Adil Boulbina 81'),  Хишем Будауи (Рияд Марез 64'),  Фарес Шаиби,  Амин Гуири (Мохамед Амура 64'),  Анис Хадж-Мусса (Уссем Ауа 64'),  Ибрахим Маца (Рамиз Зерруки 82'),  Rafik Belghali

После этого матча сборная Аргентины с 3 очками возглавила группу J, в которой также выступают команды Австрии и Иордании, которые проведут свой матч позже.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня встретится с Иорданией.