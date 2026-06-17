Сборная Аргентины одержала победу над командой Алжира (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Де Пауль из центра поля сделал длинный пас вперёд, Месси рванул в свободную зону и с радиуса штрафной пробил с левой в верхний угол — мяч от рук Зидана влетел в сетку.
На 60-й минуте Мак Аллистер забрал подбор возле штрафной Алжира и плотно пробил низом. Зидан неудачно отбил перед собой, а Месси успел на отскок и аккуратно отправил мяч в нижний угол.
На 76-й минуте Лионель Месси разогнал атаку и сделал пас на левый фланг, Николас Гонсалес подключился и вернул обратно в центр, Месси убрал под левую и пробил в нижний угол ворот — Зидан не дотянулся.
Результат матча
После этого матча сборная Аргентины с 3 очками возглавила группу J, в которой также выступают команды Австрии и Иордании, которые проведут свой матч позже.
Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня встретится с Иорданией.