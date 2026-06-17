Сборная Аргентины одержала победу над командой Алжира (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Аргентина — Алжир globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Де Пауль из центра поля сделал длинный пас вперёд, Месси рванул в свободную зону и с радиуса штрафной пробил с левой в верхний угол — мяч от рук Зидана влетел в сетку.

На 60-й минуте Мак Аллистер забрал подбор возле штрафной Алжира и плотно пробил низом. Зидан неудачно отбил перед собой, а Месси успел на отскок и аккуратно отправил мяч в нижний угол.

На 76-й минуте Лионель Месси разогнал атаку и сделал пас на левый фланг, Николас Гонсалес подключился и вернул обратно в центр, Месси убрал под левую и пробил в нижний угол ворот — Зидан не дотянулся.

Результат матча Аргентина Буэнос-Айрес 3:0 Алжир Алжир 1:0 Лионель Месси 17' 2:0 Лионель Месси 60' 3:0 Лионель Месси 76' Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель ( Науэль Молина 45' ), Кристиан Ромеро ( Николас Отаменди 80' ), Лисандро Мартинес, Факундо Медина, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Тьяго Альмада ( Хулиан Альварес 55' ), Лионель Месси ( Нико Пас 80' ), Лаутаро Мартинес ( Николас Гонсалес 55' ) Алжир: Лука Зидан, Райан Айт Нури, Рами Бенсебаини, Айсса Манди, Набиль Бенталеб ( Adil Boulbina 81' ), Хишем Будауи ( Рияд Марез 64' ), Фарес Шаиби, Амин Гуири ( Мохамед Амура 64' ), Анис Хадж-Мусса ( Уссем Ауа 64' ), Ибрахим Маца ( Рамиз Зерруки 82' ), Rafik Belghali

Статистика матча 6 Удары в створ 0 4 Удары мимо 4 48 Владение мячом 52 2 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 13 Фолы 8

После этого матча сборная Аргентины с 3 очками возглавила группу J, в которой также выступают команды Австрии и Иордании, которые проведут свой матч позже.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня встретится с Иорданией.