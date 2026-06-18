Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 между сборными Португалии и ДР Конго (1:1).
«Появлению Роналду в стартовом составе не нужно искать оправдания, потому что он заслужил это место. Он может сыграть неудачно, но он остаётся лидером.
Нельзя выделять одного кого‑то. Если мы посмотрим тех игроков, которые располагаются за Роналду, они все звезды и должны были вести за собой команду точно так же», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.
Результат матча
ПортугалияЛиссабон1:1ДР КонгоКиншаса
1:0 Жоау Невеш 6' 1:1 Йоан Висса 45+5'
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Томаш Араужу, Нуну Мендеш (Нелсон Семеду 72'), Ренато Вейга, Жоау Невеш, Витор Феррейра (Гонсалу Рамуш 83'), Бернарду Силва (Шику Консейсау 45'), Бруну Фернандеш, Педру Нету (Рафаэл Леау 71'), Криштиану Роналду
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Эдо Кайембе (Жорис Кайембе 74'), Артур Масуаку (Шарль Пикель 74'), Стив Капюади, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака (Жедеон Калулу 85'), Самуэль Мутуссами, Седрик Бакамбу (Симон Банза 85'), Йоан Висса, Ngal'ayel Mukau (Ноа Садики 57')
Жёлтые карточки: Бернарду Силва 13', Нелсон Семеду 88', Томаш Араужу 90+2' — Шансель Мбемба 32'