Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре Криштиану Роналду в матче ЧМ-2026 между сборными Португалии и ДР Конго (1:1).

Рашид Рахимов globallookpress.com

«Появлению Роналду в стартовом составе не нужно искать оправдания, потому что он заслужил это место. Он может сыграть неудачно, но он остаётся лидером.

Нельзя выделять одного кого‑то. Если мы посмотрим тех игроков, которые располагаются за Роналду, они все звезды и должны были вести за собой команду точно так же», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».