Главный тренер сборной Португалии, Роберто Мартинес, ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Наср». Контракт специалиста с Португальской футбольной федерацией истечёт по завершении текущего турнира, информирует RMC.

Роберто Мартинес globallookpress.com

После ухода Жорже Жезуша из «Аль-Насра», который привел команду к чемпионству в Саудовской Аравии в сезоне 2025/26, клуб ищет нового наставника. Мартинес считается одним из основных кандидатов на эту должность.

С января 2023 года Мартинес возглавляет сборную Португалии и в 2024 году привёл ее к победе в Лиге наций УЕФА. На предстоящем чемпионате мира 2026 года португальцы выступят в группе K.

В первом туре, который состоится 17 июня, команда сыграет вничью с ДР Конго. Следующий матч сборной Португалии под руководством Мартинеса пройдет против команды Узбекистана 23 июня.