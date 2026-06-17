Капитан сборной Алжира Аисса Манди высказался о поражении от Аргентины со счетом 0:3 в матче ЧМ-2026.

Сборная Алжира globallookpress.com

«Разница заключалась в том, что у них есть игрок, который безжалостен, почти каждый его момент заканчивается голом. Возможно, Месси — лучший игрок всех времен. Его эффективность поразительна, но мы это знали. Старались максимально его нейтрализовать, но это не сработало — он был слишком хорош для нас», — приводит слова Манди пресс-служба ФИФА.

В активе Аргентины три набранных очка. Алжирцы пока не имеют ни одного балла.

Во втором туре группового этапа аргентинцы сразятся с Австрией, а Алжир сыграет против Иордании.