Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о ничьей в матче ЧМ-2026 между Португалией и ДР Конго (1:1).

Георгий Черданцев globallookpress.com

«За футбол Португалии в первом тайме нужно команду снимать с соревнований. И вообще раз чемпионат проходит в США и перерывы уже по правилам американского спорта, то и в футбол нужно ввести американские правила игровых видов: ограничение на владение мячом, например. Полторы минуты, например, не ударил по воротам, не заработал аут или угловой, до свидания, отдай мяч сопернику. Ну на это перекатывание на своей половине поля просто невозможно смотреть. С такими игроками! Роналду по-моему с поля хотел уйти, не интересно ему.

Ладно, у телевизора сидишь, можно выключить, но люди заплатили бешеные деньги, полетели на край света, там еле до стадионов добраться можно, и получить вот это вот. Безобразие просто», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.