Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин включил Алекса Фергюсона в список самых значимых людей в своей футбольной карьере.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

«Конечно, тренер, с которым я провёл бо́льшую часть времени, — Алекс Фергюсон. Я всё ещё разочарован тем, как он обошёлся со мной в конце. Однако такова жизнь, я не из тех, кто таит обиды», — приводит слова Кина Mirror.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Кином в 2005-м году В 2019 году Кин заявлял, что никогда не простит Фергюсона, а в январе 2026-го назвал его «дурным запахом», критикуя влияние на дела клуба.

Рой Кин также включил в список самых значимых людей в своей футбольной карьере Диего Марадону, Брайана Клафа и Джека Чарльтона.