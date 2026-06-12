Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассматривала вариант проведения чемпионатов мира с 64 сборными.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«Мы уже рассматривали возможность расширения турнира до 64 сборных, чтобы еще больше вовлечь в него весь мир. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение совета ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с участием 48 команд.

Сборная Италии в третий раз подряд пропускает ЧМ? Если бы сборных было 64, то, возможно, Италия смогла бы пройти отбор… а чтобы гарантировать ее участие, можно было бы довести число команд и до 208», — цитирует Инфантино Tuttosport.

ЧМ-2026 — первый турнир в истории, в котором принимает участие 48 национальных сборных. Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.