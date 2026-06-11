Футбольный комментатор Константин Генич высказался о составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026-го года.

Карло Анчелотти — главный тренер сборной Бразилии globallookpress.com

«Ромарио, Бебето, Роналдо… всегда у них был страйкер, лучший в мире нападающий. А сейчас Матеус Кунья… при всём уважении… Я просто посмотрел состав сборной Бразилии, и если раньше, перед большим турниром, смотришь, и уже страшно… А сейчас смотришь, у них крайние защитники хрен пойми кто.

Уэсли сломался, ну, Дуглас Сантос, окей, это не хрен пойми кто, это чемпион России. Данило, там из "Фламенго" несколько ребят, какой-то Перейра Лео», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, что чемпионат мира стартует сегодня, 11-го июня. Сборная Бразилии на групповой стадии встретится с Марокко, Гаити и Шотландией.