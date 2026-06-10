Легендарный испанский теннисист и поклонник «Реала» Рафаэль Надаль отреагировал на переизбрание Флорентино Переса на пост президента мадридского клуба.

Флорентино Перес globallookpress.com

«Обе кандидатуры были хорошими, это демократия, и победил тот, кто победил. Флорентино — лучший президент в истории "Реала", его миссия еще не закончена, а у Энрике Рикельме еще будет время. Флорентино уже 26 лет как президент, а годы идут для всех. Рано или поздно ему придется остановиться. Сегодня есть сегодня, завтра будет завтра, посмотрим, что произойдет в будущем», — цитирует Надаля Diario Sport.

79-летний Перес одержал победу на выборах главы «Реала», обойдя своего основного соперника Энрике Рикельме.