Болельщики не смогут взять с собой вувузелы на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Вувузелы — это длинные пластиковые духовые инструменты, издающие громкий и монотонный звук, который можно сравнить с гулом большого пчелиного роя. Они стали популярны на чемпионате мира 2010 года, который проходил в ЮАР.

Кроме того, на стадионах будет запрещено использовать свистки, воздушные горны и другие предметы, производящие слишком громкий шум. Также нельзя будет проносить устройства, излучающие лазерные лучи, такие как лазерные указки и аналогичные гаджеты.

Тех, кто нарушит эти правила, могут не пустить на стадион или попросить покинуть его. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.