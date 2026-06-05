Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри высказался о работе Венсана Компани в должности главного тренера мюнхенской «Баварии».
«Поначалу многие считали, что он не подходит для этой должности, но он делает выдающуюся работу. Когда вы ставите такого человека на нужное место — к людям, которые его понимают — вы получаете нынешнюю "Баварию". Я работал с ним, когда был помощником тренера сборной Бельгии. Уже тогда было видно, насколько он умен.
Он говорит на многих языках и очень четко формулирует свои желания. Он не колеблется, и если что-то говорит, то говорит это всерьез. Он сильный лидер и доказал, что может добиться успеха, если ему предоставить подходящих игроков.
Руководство "Баварии" заслуживает большой похвалы за то, что подписало его, несмотря на вылет "Бернли", потому что они увидели в нем что-то, что соответствовало идентичности клуба. Это было мудрое решение», — цитирует Анри Sports Illustrated Germany.
Компани работает в «Баварии» с 2024 года. За это время бельгиец выиграл с клубом две Бундеслиги и по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.