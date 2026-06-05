Экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри высказался о работе Венсана Компани в должности главного тренера мюнхенской «Баварии».

Венсан Компани globallookpress.com

«Поначалу многие считали, что он не подходит для этой должности, но он делает выдающуюся работу. Когда вы ставите такого человека на нужное место — к людям, которые его понимают — вы получаете нынешнюю "Баварию". Я работал с ним, когда был помощником тренера сборной Бельгии. Уже тогда было видно, насколько он умен.

Он говорит на многих языках и очень четко формулирует свои желания. Он не колеблется, и если что-то говорит, то говорит это всерьез. Он сильный лидер и доказал, что может добиться успеха, если ему предоставить подходящих игроков.

Руководство "Баварии" заслуживает большой похвалы за то, что подписало его, несмотря на вылет "Бернли", потому что они увидели в нем что-то, что соответствовало идентичности клуба. Это было мудрое решение», — цитирует Анри Sports Illustrated Germany.

Компани работает в «Баварии» с 2024 года. За это время бельгиец выиграл с клубом две Бундеслиги и по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии.