«Астон Вилла» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Ману Коне.

Ману Коне globallookpress.com

Сейчас он входит в топ-10 самых дорогих игроков итальянской Серии А, его рыночная стоимость составляет около 50 миллионов евро.

По информации DajeRoma TV, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высоко оценивает игровые качества французского полузащитника. Коне — один из самых ценных игроков «Ромы», но главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини не против его продажи.

В сезоне 2025/2026 в Серии А Коне сыграл 29 матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи.