Наставник московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему извинился перед вратарём Александром Максименко за замену в финале Кубка России с «Краснодаром».

Вместо Максименко на поле вышел Илья Помазун, который помог красно-белым выиграть послематчевую серию пенальти в игре с «Краснодаром».

«Я всегда говорил, что русские ребята — это основа команды. Ядро. Иностранцы могут что-то добавить, усилить, но без русской основы команды быть не может. Макси — один из моих капитанов, важный игрок и хороший человек.

Мы приняли тренерское решение выпустить на серию Помазуна, и оно было непростым. Но Макси провёл отличный матч. Больше того — весь кубковый путь он выручал нас. Поэтому он заслужил слова поддержки», — приводит слова Карседо сайт «Спартака».

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место.