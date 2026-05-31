Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о победе парижан над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Бразильский защитник признался, что второй подряд триумф в главном клубном турнире Европы имеет для команды особое значение. По его словам, завоевать трофей один раз — уже огромное достижение, но повторить успех ещё сложнее, поскольку после первой победы ожидания и давление становятся гораздо выше.

«Это невероятно. Победить один раз — это история, а дважды подряд — уже нечто легендарное. Выиграть Лигу чемпионов во второй раз было ещё труднее», — сказал Маркиньос L'Equipe.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в серии пенальти после ничьей в основное и дополнительное время.